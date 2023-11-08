Зарубежные производители продолжают поставки медизделий в РФ – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Большинство зарубежных производителей медицинских изделий и продукции продолжают поставлять в РФ свои товары. Об этом замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев рассказал в ходе III Всероссийского форума с международным участием "Обращение медицинских изделий Novamed – 2023".

"Сегодня, несмотря на то что мы наблюдаем отдельные логистические трудности, большинство зарубежных производителей сохраняют поставки медицинской продукции, медицинских изделий на отечественный рынок", – цитирует его ТАСС.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках правительственного часа в Совете Федерации, у ведомства получилось обеспечить полное импортозамещение производства российских тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний.

Ранее в Минздраве РФ указали, что российские регионы продолжают получать вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. В пресс-службе министерства подчеркнули, что власти уже подписали государственные контракты на передачу прививок в субъекты.

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