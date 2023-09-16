Дефицита антидепрессантов с действующим веществом флуоксетин в РФ нет – Минздрав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дефицита антидепрессантов с действующим веществом флуоксетин в России нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признака препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет, говорится в сообщении Минздрава России.

Уточняется, что сейчас в России зарегистрированы и разрешены к обращению 12 препаратов с этим действующим веществом российского и зарубежного производства, самым известным из которых является антидепрессант Прозак (флуоксетин).

Ранее издание РБК сообщило, что в российских аптеках возник дефицит препарата Прозак (флуоксетин). Согласно информации издания, этого препарата почти не осталось в Москве, а в других российских городах его нет вообще.

По данным Росздравнадзора, уведомлений от производителей и поставщиков о прекращении производства или поставок лекарственного препарата Прозак не поступало.

Ранее сообщалось, что рецептурные препараты с 1 сентября 2023 года начнут продавать в аптеках по новым правилам. Теперь провизор будет вносить в специальную систему мониторинга информацию о рецептах на льготные лекарства и вещества, отпускаемые дистанционно.