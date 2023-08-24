В РФ упростят госзакупки медизделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские больницы и поликлиники смогут закупать медизделия и продукты для лечебного питания по конкретным торговым наименованиям без учета возможного эквивалента, который требуется при оформлении госзакупок в общем порядке. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Отмечается, что постановление о правилах формирования перечня медицинских изделий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принятое решение позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать медицинскими изделиями и лечебным питанием нуждающихся в них людей. Речь идет о госзакупках медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые нужны конкретным пациентам по медицинским показаниям", – указано в сообщении.

Подчеркивается, что постановление коснется закупки продуктов и изделий, необходимых, например, в случае непереносимости пациентом тех или иных компонентов или по жизненным показаниям.

В кабмине добавили, что заявления о включении тех или иных продуктов или изделий в список будут направляться в министерство здравоохранения РФ региональными органами здравоохранения, их работниками и медицинскими учреждениями, которые оказывают помощь конкретному человеку.

Все поступившие заявления будут рассмотрены межведомственной комиссией, в которой будут присутствовать представители Минздрава РФ, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и Росздравнадзора, указано в постановлении.

Для включения в список продуктов или изделий в том числе будет учитываться заключение профильного главного внештатного специалиста. Сам перечень будет утверждаться правительством России.

Постановление было подготовлено в рамках реализации новых норм закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", принятых в 2023 году.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что медицинские изделия, сделанные на основе искусственного интеллекта, будут внедряться во все российские субъекты уже в этом году. По его словам, денежные средства для реализации проекта были направлены в 32 региона страны.



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