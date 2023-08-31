Россиянам рассказали о нормах продажи лекарств и других изменениях с сентября 2023 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В сентябре 2023 года в России вступят в силу несколько важных изменений. Среди них – обновление правил продажи лекарств и поездок на железнодорожном транспорте, а также появление золотого стандарта образования.

Продажа лекарств

Рецептурные препараты с 1 сентября 2023 года начнут продавать в аптеках по новым правилам. Теперь провизор будет вносить в специальную систему мониторинга информацию о рецептах на льготные лекарства и вещества, отпускаемые дистанционно.

В Минздраве новые требования назвали техническими. В ведомстве заверили, что они не приведут к дефициту лекарств в аптеках.

Образование

В российских школах с 1 сентября введут федеральные основные образовательные стандарты (ФООП), иначе – золотой стандарт образования. Он будет действовать для шести предметов: русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ. В начальной школе это коснется только русского языка, чтения и окружающего мира.

Фактически золотой стандарт – это базовая планка в сфере школьного образования, ниже которой нельзя сползать. Уточняется, что в обновленных стандартах в том числе теперь есть четкое содержание программы по каждому предмету, а также ожидаемые результаты учащихся. Плюс по всем предметам появятся единые госучебники.

Кроме того, с 1 сентября одиннадцатиклассники начнут изучать историю по новым учебникам. Издание подготовили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, историк Александр Чубарьян и помощник президента РФ Владимир Мединский. Одни из основных изменений – раздел, посвященный специальной военной операции, а также информация о воссоединении с Крымом и Севастополем и вхождении в состав России новых регионов.

Также с 1 сентября в шести вузах страны начнется эксперимент по переходу на новые уровни высшего образования. Изменения почувствуют студенты Московского авиационного института, НИТУ МИСИС, Московского педагогического государственного университета, Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.

В этих вузах вместо системы бакалавриата, специалитета и магистратуры появятся базовый и специализированный уровни высшего образования. Программы аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки также будут обновлены. При этом правила для тех, кто уже учится в этих заведениях, не поменяются.

Поездки по железной дороге

С приходом сентября также вступят в силу новые правила поездок на поездах дальнего следования. В частности, теперь тех, кто отказался проходить досмотр, не пустят в вагон. Также РЖД закрепили право пассажиров с верхних полок садиться за стол около нижней, чтобы поесть: на это выделили по полчаса утром и вечером, плюс еще час в обед.

Другое нововведение – теперь мелких собак можно провозить без клеток по правилам крупных животных. Однако они должны быть в намордниках и с поводком, а также находиться на полу отдельного купе под контролем владельца.

Кроме того, из поезда запретили высаживать безбилетников в возрасте до 16 лет. Теперь их будут передавать сотрудникам полиции. Также в поездах дальнего следования больше нельзя играть на музыкальных инструментах и находиться "в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах".

В сентябре произойдут изменения и на электричках. С начала месяца школьники и студенты снова получат право на льготный проезд дальше зоны "Пригород" МЦД и на других направлениях. В частности, это коснется поездов в столице, а также Московской, Владимирской, Калужской, Курской и Тульской областях. В Тверской области льготы будут недоступны.

Отпуск для родителей детей-инвалидов

С 1 сентября родители, опекуны и попечители детей с особенностями здоровья получат право на дополнительные 24 выходных дня подряд. По предыдущим нормам они могли взять только четыре оплачиваемых дня для ухода за ребенком-инвалидом.

С новыми правилами родителям и опекунам будет проще вывозить детей на санаторно-курортное лечение. Раньше им приходилось брать для этого свой отпуск.

Алкоголь

В России с 1 сентября появится реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Он нужен, чтобы снизить число правонарушений в этой сфере и обелить рынок, объяснили в Минфине.

Компании, которые попадут в реестр, с 1 февраля 2024 по 31 мая 2025 года оценят на соответствие обязательным требованиям. О включении в систему производителей оповестят через Госуслуги.

Продажа вейпов

С 1 сентября в России установят минимальные цены на вейпы и жидкости для них, нижнюю планку определит правительство. Кроме того, продавцы не смогут распространять на эти товары скидки и акции. Также вырастут акцизы на никотиносодержащую продукцию.