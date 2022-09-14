Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о введении единых федеральных основных общеобразовательных программ для российских школ.

Согласно документу, основные программы будут разрабатываться министерством просвещения в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. Школы смогут применять ФООП или их отдельные компоненты без составления данных компонентов на своем уровне.

Обязательными же станут программы для "Русского языка", "Литературного чтения", "Литературы", "Окружающего мира", "Истории", "Обществознания", "Географии", "ОБЖ". Кроме того, обязательной будет программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Полномочия на размещение госзаказов на разработку школьных учебников и учебных пособий, согласно законопроекту, получит Минпросвещения.

По словам председателя думского комитета по просвещению Ольги Казаковой, введение такого золотого стандарта позволит определить необходимый минимум знаний, которые должен получить каждый российский школьник.

В законопроекте отмечается, что образовательные программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года. Предполагается, что школы начнут работать по ним с 1 сентября 2023 года.

Законопроект о введении единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ был внесен в Госдуму депутатами от всех фракций и сенаторами. 13 сентября нижняя палата российского парламента приняла данный проект в первом чтении.