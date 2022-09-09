Миноборнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023–2024 учебный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения на 2023–2024 учебный год. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Из документа следует, что минимальный балл по русскому языку, литературе и географии составит 40. Экзамен по математике, биологии и химии для подачи документов в вуз необходимо сдать на 39 баллов по каждому предмету.

По иностранному языку проходной балл составит 30, по обществознанию – 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44.

Ранее в Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

По его словам, вопрос также будет необходимо обсудить со школьниками.

Кроме того, в Рособрнадзоре сообщили, что не планируют вводить ЕГЭ по курсу "Россия – моя история". Занятия по курсу станут дополнительными к школьной программе, а также позволят ученикам познакомиться со значимыми историческими событиями и их влиянием на становление государства РФ.