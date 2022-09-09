В Минпросвещения РФ рассказали, будут ли вводить ЕГЭ на освобожденных территориях Украины

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минпросвещения пока не планирует вводить ЕГЭ на освобожденных территориях ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева.

По его словам, на указанных территориях будет длительный переходный период по внедрению ЕГЭ.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что обновленную систему образования в России для замены Болонской планируется запустить в следующем учебном году. При этом представить ее якобы могут в середине сентября. После этого начнется длительная процедура законотворчества.

