В Госдуме предложили ввести ЕГЭ по языкам народов России

18:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает возможность сдачи ЕГЭ по языкам народов России. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Законопроект предполагает введение индивидуального отбора для обучения в организациях, которые реализуют образовательные этнокультурные программы.
Согласно документу, учреждения образования, которые реализуют программы по изучению языков народов России, не закрепляются за конкретными территориями.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не нужно торопиться в вопросе отказа от ЕГЭ в России. По ее словам, нужно не горячиться и торопиться, а обсуждать и думать, как сделать более эффективную и объективную систему оценки знаний учащихся.
В Минобрнауки не рассматривают возможность возвращения к советской системе образования
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