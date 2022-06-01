Матвиенко призвала не торопиться в вопросе отказа от ЕГЭ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не нужно торопиться в вопросе отказа от ЕГЭ в России. Об этом она заявила после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.
"Что касается ЕГЭ, мне кажется, надо обсуждать содержательно, а не просто "давайте отменим". И что? Надо что-то предлагать. Поэтому также не горячиться, не торопиться, обсуждать и думать, как сделать более эффективную и объективную систему оценки знаний учащихся. И чтобы мы ни в коем случае не нарушили вот эту доступность образования для любого", – сказала Матвиенко ТАСС.
Ранее в министерстве образования и науки отметили, что не рассматривают возвращение к советскому подходу обучения. Там пояснили, что прошлая система существовала в определенных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет.
В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо сделать добровольным и больше направить на творческую часть.
По ее словам, сегодня экзамен оценивает не реальные знания учеников, а уровень подготовки к однотипным заданиям, дети просто заучивают правила и автоматически воспроизводят их.
До этого в Рособрнадзоре сообщили, что отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) является нецелесообразным. В ведомстве подчеркнули, что такое решение было бы ограничением прав абитуриентов.
Глава ведомства Анзор Музаев добавил, что отказ от Болонской системы не повлияет на формат сдачи ЕГЭ, поскольку речь идет о разных ступенях образования и аттестации.
"Жизнь в большом городе": ЕГЭ
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