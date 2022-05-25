Отказ от Болонской системы образования займет не менее двух лет – Рособрнадзор

11:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, студенты не должны пострадать из-за изменений, а выпускников нужно предупредить о новых правилах хотя бы за два года.
"Здесь главное – снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее", – приводит слова Музаева ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, чем вызван отказ России от Болонской системы образования. По ее словам, российские дипломы не получили полного признания.
Захарова подчеркнула, что РФ выполняла свои обязательства, в то время как заграничные партнеры реализовывали их выборочно и частично.
Болонская система образования предусматривает два уровня обучения – бакалавриат и магистратуру. Также в России допускается подготовка кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5–6 лет.
Накануне министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.
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