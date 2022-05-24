Минобрнауки РФ подтвердило намерение отказаться от Болонской системы

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Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы министерства Валерия Фалькова, к Болонской системе надо относиться как к минувшему этапу, а перед РФ должна стоять цель – построить свою, уникальную систему образования.

"Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", – отметил министр.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним образованием в России. По его словам, пятилетнее образование обеспечит качественную подготовку специалистов, сделает отечественную систему более независимой от международной конъюнктуры.

Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что идея о восстановлении в России традиционной системы высшего образования является актуальной для некоторых специальностей. По ее словам, пятилетний формат обучения выглядит более подходящим для подготовки технических специалистов. Гумерова пояснила, что, например, горные инженеры не успевают получить нужные навыки и знания при нынешней системе образования.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Данная система предусматривает двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру, а также предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5–6 лет.

