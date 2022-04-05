В Совфеде оценили идею вернуть традиционную систему высшего образования в РФ

14:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Идея о восстановлении в России традиционной системы высшего образования является актуальной для некоторых специальностей, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова RT.
По ее словам, пятилетний формат обучения выглядит явно более подходящим для подготовки технических специалистов, чем система бакалавриата и магистратуры. Гумерова пояснила, что, например, горные инженеры не успевают получить нужные навыки и знания при нынешней системе образования.
"Такие предложения в нашем комитете обсуждены, даже сформулированы в инициативу, мы ее будем даже дальше обсуждать с профильными ведомствами, экспертами. Мы считаем, что есть рациональное зерно в этом", – сказала сенатор.
Гумерова отметила, что в условиях, когда необходима стремительная трансформация экономики, технические специальности будут очень востребованы.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним образованием в России. По его словам, в РФ разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования с двумя системами преподавания.
Эта программа также предполагает, что студенты имеют право продолжать начатое в России образование в университетах ЕС.
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