В Госдуме предложили вернуть систему пятилетнего образования

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним образованием в России, сообщает RT.

По его словам, в РФ разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования с двумя системами преподавания. Эта программа также предполагает, что студенты имеют право продолжать начатое в России образование в университетах ЕС.

При этом, отметил Милонов, сейчас все еще существует проблема признания отечественных дипломов за границей. Он также выразил мнение, что некоторые профессии можно освоить лишь через пятилетнее образование.

"В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", – говорится в обращении.

Милонов считает, что пятилетнее образование обеспечит качественную подготовку специалистов, сделает отечественную систему более независимой от международной конъюнктуры.

Ранее Милонов выступил с предложением разрешить российским студентам в 2022 году сдавать дипломные работы в электронном виде. Депутат напомнил, что в связи с экономическими сложностями, связанными с нарушением логистических цепочек поставок сырья, в России наблюдается повышение розничных цен на бумагу.

