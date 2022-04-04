Политолог оценил идею предоставления льготы лишившимся работы студентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государство должно поворачиваться лицом к человеку, а особенно поддерживать граждан в трудную минуту. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов RT.

Он назвал инициативу депутата Госдумы Василия Власова о предоставлении отсрочки на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России, правильной.

По его словам, студенты являются в своем роде социально незащищенной группой.

"Люди, которым довольно трудно найти работу, не имея опыта, их, конечно, нужно поддерживать. Хорошая возможность для государства показать, что оно социальное", – добавил Орлов.

Ранее Власов заявил, что для многих учащихся возможность работать была единственным способом оплачивать свое образование, а поиск новой работы может занять существенное время. Свое предложение он направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

