В ГД предложили дать льготу потерявшим работу из-за ухода из РФ компаний студентам

08:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова письмо с предложением дать отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые потеряли работу из-за ухода зарубежных компаний из России. Об этом сообщает RT.
В обращении Власов подчеркнул, что для многих учащихся возможность работать была единственным способом оплачивать свое образование, а поиск новой работы может занять существенное время.
"В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учебу на срок до одного года", – говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что отчисленные из европейских вузов россияне из-за недружественных действий иностранных государств смогут бесплатно продолжить обучение в России. При этом вступительные экзамены для таких студентов пройдут в упрощенном порядке. В кабмине пообещали, что для каждого обучающегося будет подобран подходящий курс.
Кроме того, Высшая школа экономики заявила, что может принять студентов из числа россиян, которых исключили из европейских вузов. Об отчислениях россиян, а также их травле в странах Европы из-за ситуации с Украиной ранее сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова обратилась к ректорам европейских вузов в защиту российских студентов
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