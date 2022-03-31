Отчисленные из европейских вузов россияне смогут продолжить обучение в РФ

11:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отчисленные из европейских вузов россияне из-за недружественных действий иностранных государств смогут бесплатно продолжить обучение в России. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
При этом вступительные экзамены для таких студентов пройдут в упрощенном порядке. В кабмине пообещали, что для каждого обучающегося будет подобран подходящий курс.
"Учащиеся смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость обучения будет компенсирована за счет вуза. Подробный порядок приема студентов будет разработан в течение 10 дней", – говорится в сообщении.
Ранее Высшая школа экономики заявила, что может принять студентов из числа россиян, которых исключили из европейских вузов. Об отчислениях россиян, а также их травле в странах Европы из-за ситуации с Украиной ранее сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова обратилась к ректорам европейских вузов в защиту российских студентов
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