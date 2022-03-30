В Совфеде оценили идею сдавать дипломные работы в электронном виде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Предложение депутата Госдумы Виталия Милонова разрешить студентам сдавать дипломные работы в электронном виде является рациональным, однако такой формат подойдет не для всех специальностей, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова RT.

"Где-то огромное количество бумаг ни к чему, но ведь есть специальности, где нужно прикладывать чертежи, нужно представить схемы определенные. Не всегда это можно сделать в электронном виде", – сказала Гумерова.

Она отметила, что студенты многих специальностей не смогут представить свои работы исключительно на цифровых носителях. Сенатор подчеркнула, что при рассмотрении данной инициативы необходимо учесть все направления обучения.

Ранее Милонов выступил с предложением разрешить российским студентам в 2022 году сдавать дипломные работы в электронном виде. Письмо с соответствующей инициативой Милонов направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. Депутат напомнил, что в связи с экономическими сложностями, связанными с нарушением логистических цепочек поставок сырья, в России наблюдается повышение розничных цен на бумагу.

