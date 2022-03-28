В Минпромторге РФ назвали срок завершения дефицита бумаги

Фото: depositphotos/ilfede

Поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля, сообщает официальный телеграм-канал "Объясняем.рф" со ссылкой на Минпромторг России.

Отмечается, что спрос на эту продукцию полностью закрывают отечественные производители, поэтому дефицита бумаги не ожидается.

Как подчеркнули в министерстве, в России работают три крупных производителя офисной бумаги, обеспечивавших бумагой не только внутренний рынок, но и поставлявших продукцию в зарубежные страны.

Из-за введения санкций и проблем с логистикой на одном из крупнейших комбинатов провели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства.

"Это позволит обеспечить достаточное количество бумаги", – пояснили в Минпромторге.

Ранее Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на данный товар отдельными участниками рынка.

В свою очередь, в Минпромторге рассказали, что в России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.