Сенатор прокомментировала идею вернуть систему профраспределения выпускников

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Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова возродить систему профраспределения выпускников, сообщает RT.

По ее словам, тема распределения студентов поднимается не первый год на разных уровнях.

"Но уже четко дан ответ, в том числе президентом России, что мы не сможем обязать человека ехать работать против его воли. В то же время, если молодой человек отучился за счет бюджетных средств, мы должны сделать все возможное, чтобы он отработал определенное количество лет по той специальности, которой его обучило государство за счет собственных средств", – отметила Гумерова.

Она также назвала профориентацию важным моментом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и других учебных заведений. Речь идет о выпускниках, которые получили образование на бюджетной основе. Как отметил парламентарий, с момента прекращения существования СССР в стране свернули эффективную программу профраспределения выпускников.

Он также призвал учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора профессии.

Депутат считает, что такая практика помогла бы молодежи еще до начала обучения определиться с дальнейшим трудовым выбором, получить базовые навыки в намеченной профессии и гарантированное рабочее место при выпуске.

