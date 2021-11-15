Центр "Моя карьера" предложит более 500 вакансий для подработки в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр занятости "Моя карьера" приглашает на день вакансий тех, кто хочет найти подработку на время новогодних праздников, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Директор центра занятости Ирина Швец рассказала, что день вакансий будет проходить онлайн 18 ноября в 15:00.

"Каждый, кто настроен провести эти дни с пользой, сможет лично в дистанционном режиме пообщаться с работодателями, задать все интересующие вопросы и подобрать для себя наиболее подходящие вакансии. Столичные компании представят москвичам более 500 предложений временного трудоустройства", – приводятся в материале слова Швец.

Отмечается, что в преддверии Нового года горожане традиционно приобретают больше товаров и услуг, поэтому компании зачастую привлекают временных сотрудников. Особенно это востребовано в сфере общепита, а также продаж, упаковки и доставки подарков.

В материале говорится, что 18 ноября предложения о сотрудничестве представят около 20 компаний, среди которых – ГУМ, международная кибершкола, сервис по выгулу собак, учебный центр и другие.

Соискатели смогут устроиться на должность продавца, бариста, курьера, репетитора и так далее.

Ранее стало известно, что столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.