В России без работы осталось рекордное количество сотрудников

Фото: ТАСС/ Владимир Гердо
Во втором квартале 2021 года в России уволились 2,66 миллиона человек из средних и крупных компаний, сообщает "Газета.ру". Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, это рекордные показатели за последние девять лет.
Лидером с самым заметным дисбалансом стала Ивановская область. Там увольнений оказалось на 44,4% больше, чем трудоустройств. Второе место заняла Ульяновская область. Там увольнения на 43,8% превзошли трудоустройство. На третьем месте расположилась Чувашия с показателем 38,9%.
В Москве и Чечне показатели увольнения и найма сравнялись, а в девяти субъектах принятых на работу оказалось больше.
Больше всего увольнений зафиксировали в третьем квартале 2019 года – тогда по разным причинам уволились более 2,76 миллиона россиян.
В целом по стране во втором квартале 2021 года сотрудников крупных и средних предприятий, покинувших свои рабочие места, было на 13,3% больше, чем нанятых. Хуже ситуация отмечалась лишь во втором квартале 2020 года, а до этого – в четвертом квартале кризисного 2015 года.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что 56% россиян поддерживают идею нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. С ними не согласились 30% участников опроса. Среди населения городов-миллионников больше всего сторонников данной меры в Краснодаре, Омске и Волгограде, меньше всего – в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске.
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