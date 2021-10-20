Большинство россиян поддержали идею нерабочих дней в ноябре

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Большинство россиян (56%) поддержали идею нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.
"Среди населения городов-миллионников идею объявления нерабочих оплачиваемых дней больше поддерживают в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%)", – говорится в сообщении.
Данную идею менее всего поддержали в Екатеринбурге (44%), Уфе и Челябинске (по 43%). Всего с предложением о нерабочих днях не согласились 30% россиян, еще 14% затруднились ответить.
Среди опрошенных женщины больше поддерживают такое решение (60%), чем мужчины (51%). Считающих идею положительной больше среди россиян до 34 лет (66%), чем старше 45 лет (52%).
В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей 389 населенных пунктов из всех федеральных округов страны, представляющих экономически активное население России старше 18 лет.
В связи с ситуацией с коронавирусом в России вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение.
Дни с 30 октября по 7 ноября могут стать в России нерабочими
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