Вирусолог выступил за продление школьных каникул в РФ из-за COVID-19

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Врач-вирусолог Евгений Тимаков выступил за продление школьных каникул и дистанционного обучения студентов на две недели из-за роста заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Дистанционное обучение и удлинение выходных – это меры рабочие, потому что мы разобщаем источник инфекции с восприимчивым человеком, снижаем нагрузку на транспортные узлы, на социальные объекты. Меры абсолютно адаптивны", – сказал он.

По словам эксперта, именно снижение числа социальных контактов в общественных местах уменьшает количество источников инфекции и частично блокирует ее передачу.

В связи с ситуацией с коронавирусом в России вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение.

До этого врач-инфекционист Светлана Ищенко допустила, что введение ограничительных мер может оказаться полезным, поскольку россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики.

