Вирусологи оценили предложение ввести нерабочие дни в России

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Объявление нерабочих дней в РФ кардинально не изменит ситуацию с коронавирусом, однако может предотвратить возможный коллапс системы здравоохранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского.
"Короткий отпуск в нынешних условиях может на время снизить заболеваемость и сгладит пик эпидемии. Вместе с тем следует ясно понимать, что единственным кардинальным средством является вакцинация", – сказал он.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, отметил, что объявление нерабочих дней принесет свои плоды при усиленной вакцинации населения.
"И [если] людям невакцинированным будет ухудшен доступ ко всяким увеселениям, в этом случае отношусь положительно", – заявил он.
В связи с ситуацией с коронавирусом в России вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение.
До этого врач-инфекционист Светлана Ищенко допустила, что введение ограничительных мер может оказаться полезным, поскольку россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики.
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