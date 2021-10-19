Москва введет удаленку для 30% сотрудников, включая лиц старше 60 лет и хроников

16:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с 25 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
Это касается всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
"Исключение – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации", – отметил мэр.
Собянин пояснил, что в первую очередь переводить на удаленку рекомендуется граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, тех, кто не переболел COVID-19, сотрудников предпенсионного возраста и находящихся в зоне повышенного риска по состоянию здоровья.
Данная мера будет действовать в столице по 25 февраля 2022 года
В связи с ситуацией с коронавирусом в России вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно.
Голикова предложила перевести на удаленку невакцинированных граждан старше 60 лет
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