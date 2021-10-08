37% россиян высказались против списка запрещенных для женщин профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аналитики выяснили, как россияне относятся к списку запрещенных для женщин профессий, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников "VK Работа".
37% опрошенных считают, что женщины должны решать сами, где им работать. В основном такое мнение разделяет молодое поколение (18–26 лет). Более взрослые люди (27–35 лет) убеждены, что список запрещенных профессий стоит сохранить.
За сохранение перечня запрещенных для женщин работ высказались 40% опрошенных. Из традиционно мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансии курьера со средней зарплатой 54 200 рублей, охранника с заработной платой в размере 19 230 рублей и разнорабочего со средним окладом 21 175 рублей.
Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев рассказал, что инженеры, конструкторы и технологи станут самыми востребованными профессиями в России. По его словам, инженерные специальности определяют цивилизованность, развитость и возможности страны.
Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий для студентов
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