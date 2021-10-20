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Общество

10:28

Эксперты рассказали о причинах увольнений в России

общество

Фото: depositphotos/sgorin

Работников чаще всего увольняют за проступок или плохие отношения с коллективом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру" и "СберСтрахование", в котором приняли участие более тысячи работодателей из всех регионов России.

Так, почти половина опрошенных (45%) назвали проступки основной причиной увольнения сотрудника, а 36% – плохие отношения с коллективом. Еще 32% работодателей рассказали, что могут уволить работника за частые опоздания и болезни, а 29% опрошенных готовы расторгнуть трудовой договор из-за того, что сотрудник часто регулярно отвлекается.

Также причиной увольнения для 27% участников опроса может стать недоступность работника в рабочее время, еще 6% опрошенных заявили о вероятности расторжения договора после отказа сотрудника взять сверхурочную работу.

Вариант "другое" в опросе выбрали 16%. Там участники указали причинами увольнения личную неприязнь к сотруднику и невыполнение им обязанностей.

В 2021 году большинство работодателей (80%) столкнулись с необходимостью увольнения работников, при этом 70% отметили, что сотрудники чаше всего уходили по собственному желанию.

Ранее работники рассказали, что для построения карьеры нужны способность адаптироваться к обстоятельствам, стрессоустойчивость и постоянное саморазвитие, а также коммуникативная грамотность и умение быть нацеленным на результат.

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