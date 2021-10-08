Эксперты рассказали, как искать работу осенью, несмотря на хандру

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Поиск работы может быть долгим и утомительным. Сталкиваясь с отказами, соискатели испытывают расстройство и снижение мотивации, тем самым уменьшая свои шансы на трудоустройство. О том, как не сдаваться и сохранять позитивный настрой, если поиск работы затянулся, Москве 24 рассказали карьерные эксперты службы занятости "Моя работа".

Прежде всего, в службе занятости рекомендуют отказаться от сравнений себя с другими людьми. Правильнее будет реалистично оценить ситуацию на рынке труда и способы поиска работы.

"Сравнивая себя с людьми, которые кажутся успешнее, вы можете снизить свою самооценку и перестать верить в собственные силы", – отметили эксперты.

По словам специалистов, затянувшиеся поиски работы могут указывать на редкость профессии, малое количество вакансий, острую конкуренцию среди кандидатов, нереалистичные ожидания по заработной плате или неэффективность каналов поиска.

Если же месяцы поисков не увенчались успехом, то стоит проанализировать свое резюме, отклики на вакансии и поведение на собеседованиях. Провести работу над ошибками, а в крайнем случае посетить соответствующие тренинги.

"Вы также можете обратиться к карьерным экспертам за консультацией. Усовершенствовав резюме и навыки, необходимые для трудоустройства, вы наверняка повысите свои шансы и получите позитивную обратную связь от работодателей", – считают специалисты столичной службы занятости.

В центре советуют не зацикливаться на поиске работы. Если посвящать просмотру сайтов с вакансиями и составлению резюме целые дни, то быстро наступит усталость, пропадет мотивация. Важно делать передышки, а освободившееся время тратить на образование и нетворкинг – новые знакомства могут сильно помочь в поиске работы.

Также следует поделиться своими переживаниями с близкими людьми. Они не только окажут эмоциональную поддержку, но и смогут дать различные советы или порекомендовать вас в качестве специалиста своим знакомым, что повысит шансы на скорое трудоустройство.

Обратиться за помощью в поиске работы можно в столичные центры "Моя работа". Чтобы попасть на прием к специалисту необходимо получить направление в территориальном центре "Мои документы", либо записаться самостоятельно через сайт центра занятости или сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в октябре в центре "Моя работа" на улице Щепкина пройдут мастер-классы и открытые отборы. На них москвичи научатся составлять грамотное резюме, отвечать на вопросы на собеседовании и узнают о факторах мешающих трудоустройству. Также горожане смогут пройти собеседования в крупных компаниях.

