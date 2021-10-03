Россиянам рассказали о влиянии внешности на размер зарплаты

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Руководители и HR-службы некоторых организаций, нанимая на работу новых сотрудников, по-прежнему отдают предпочтение стройным и высоким людям. Об этом рассказала психотерапевт Элина Ландман.
Она отметила, что предрассудки работодателей, основанные на внешности, касаются и женщин, и мужчин.
"На собеседовании в отдел продаж высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат, поскольку бессознательно окружающие будут считать, что этот человек более убедителен, авторитарен и смел", – сказала Ландман в интервью радио Sputnik.
Психотерапевт также рассказала, что от внешнего вида зачастую зависит и размер зарплаты. Так, например, корреляция между ростом и заработком у мужчин зависит от должности в компании.
Эксперт пояснила, в основном стереотипы о потенциальных способностях высоких мужчин влияют лишь на наемных работников. В то время как владелец бизнеса, наоборот, может выигрывать на фоне рослых конкурентов, благодаря своим психологическим особенностям.
Речь идет о "комплексе Наполеона", объяснила Ландман, когда у невысоких людей включается так называемый компенсаторный режим.
"То есть нехватка роста включает дополнительные лидерские качества, смелость, даже агрессию. Это очень хорошо проявляется у крупных бизнесменов и владельцев компаний", – подчеркнула психотерапевт.
При этом предрассудков относительно веса сотрудников-мужчин у работодателей обычно не бывает, отметила Ландман, однако на карьеру женщин и их заработок индекс массы тела может оказать серьезное влияние.
По словам эксперта, многие руководители могут воспринимать женщин с лишним весом как людей, которые ведут неправильный образ жизни и недостаточно энергичны.
"Они предполагают, что у такой женщины просто нет энергии на созидание: ни на созидание красоты, ни на то, чтобы творить на работе", – сказала Ландман.
Если сбросить вес не удается, посоветовала психотерапевт, то соискательница должна показать уверенность в себе.
Ранее эксперты центра занятости "Моя работа", среди которых профессиональные психологи и HR-специалисты, рассказали, что страхи, стереотипы, негативные установки и эмоциональные переживания зачастую мешают кандидатам объективно оценивать свои силы, совершать взвешенные решения, выгодно себя преподносить и в итоге справляться с непростой задачей трудоустройства и успешного карьерного развития.
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