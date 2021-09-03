Названы самые высокие зарплатные предложения в Москве

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Названы самые высокие зарплатные предложения в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Работа.ру".

Одной из профессий, где доступна наиболее высокая зарплата в Москве, является дизайнер по шторам – до 500 000 рублей в месяц.

"Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование, опыт работы не менее одного года и грамотную речь, а также понимать крой штор и уметь рассчитывать расход ткани", – говорится в данных исследования.

Вторую строчку в списке самых высоких зарплатных предложений в Москве заняла вакансия няни-гувернантки в семью. На этой работе готовы заплатить до 360 тысяч рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней. Среди требований от няни – минимум среднее специальное педагогическое образование, опыт работы от трех лет, а также наличие загранпаспорта.

Зарплата до 300 тысяч рублей в месяц доступна менеджеру по экспорту. От кандидата требуется опыт работы по экспорту продуктов питания и умение проводить успешные переговоры с первыми лицами, а также быть готовым к командировкам.

Примерно такой же доход может получать мастер по депиляции в салоне красоты. От претендента на эту вакансию требуется высшее или среднее медицинское образование, действующие сертификаты по косметологии, опыт работы не менее 2 лет и грамотная речь.

До 250 тысяч рублей может получить замерщик окон и балконов. Кандидату нужно иметь опыт работы от двух лет, знать оконные системы ряда фирм.

До 200 000 рублей готовы предложить главному бухгалтеру с опытом работы от 6 лет на аналогичной должности, врачу лечебной физической культуры и мастеру по камню на производстве рабочих поверхностей.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин кардинально сменил род деятельности за последние десять лет. В целом, по данным экспертов, о смене профессии думают 94% соискателей. Аналитики рынка отмечают, что неоднократная смена специальностей становится нормой. Основные причины – автоматизация и цифровизация процессов, а также развитие онлайн-образования.