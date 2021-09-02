Эксперты рассказали, как одеться на собеседование

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Работодатель на собеседовании оценивает не только профессиональные навыки, но и внешний вид. Как выбрать беспроигрышный вариант одежды на первую встречу с потенциальным работодателем для представителей разных профессий, рассказали Москве 24 эксперты центра "Моя работа".

Первым непреложным правилом внешнего вида для собеседования на любую специальность является общая опрятность, считают специалисты. Одежду лучше подготовить с вечера, она должна быть свежевыстиранной и отглаженной.

"Несмотря на профиль компании, претендующему на руководящую позицию человеку все равно стоит одеться по канонам офисного стиля. Брючный костюм, белая рубашка и туфли будут идеальным вариантом для обоих полов, мужчинам стоит позаботиться о галстуке и запонках, а женщинам важно не переборщить с макияжем", – рассказали эксперты.

В целом руководителям как на собеседовании, так и в дальнейшей рабочей деятельности важно придерживаться делового дресс-кода: именно начальство задает общий фрейм для всего коллектива, именно на них равняются все подчиненные.

Для людей, приходящих на менеджерские позиции, есть некоторые послабления. Вместо рубашки можно выбрать футболку – в 2021 году элементы спортивного стиля уже являются нашей повседневностью и допустимы для офиса, отмечают карьерные специалисты.

"Внешний вид в формате брючного костюма и простой белой футболки, а также чистой обуви, в том числе и кроссовок, уже давно является привычным образом офисного сотрудника. Даже если вы собираетесь на собеседование в компанию из креативной индустрии, лучше постараться избежать излишнего самовыражения на первой встрече – все же это работа", – считают эксперты.

Для представителей сервисной и beauty-индустрии специальностей действует своя система. Дело в том, что если офисные сотрудники после собеседования зачастую выполняют тестовое задание, которое позволяет проверить их компетенцию, то сотрудников этих сфер могут попросить это сделать на первой встрече.

Сотрудников beauty-сферы, например массажистов, часто просят выполнить массаж для демонстрации своих умений в рамках тестового отбора. В таком случае важно иметь при себе сменный комплект одежды, в котором сотрудник обычно работает. Поварам при приеме на работу зачастую также необходимо продемонстрировать свои способности, и в этом случае нужно иметь при себе униформу.

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