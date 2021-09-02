Эксперты рассказали, как одеться на собеседование

02 сентября, 09:00
Фото: Depositphotos/baranq
Работодатель на собеседовании оценивает не только профессиональные навыки, но и внешний вид. Как выбрать беспроигрышный вариант одежды на первую встречу с потенциальным работодателем для представителей разных профессий, рассказали Москве 24 эксперты центра "Моя работа".
Первым непреложным правилом внешнего вида для собеседования на любую специальность является общая опрятность, считают специалисты. Одежду лучше подготовить с вечера, она должна быть свежевыстиранной и отглаженной.
"Несмотря на профиль компании, претендующему на руководящую позицию человеку все равно стоит одеться по канонам офисного стиля. Брючный костюм, белая рубашка и туфли будут идеальным вариантом для обоих полов, мужчинам стоит позаботиться о галстуке и запонках, а женщинам важно не переборщить с макияжем", – рассказали эксперты.
В целом руководителям как на собеседовании, так и в дальнейшей рабочей деятельности важно придерживаться делового дресс-кода: именно начальство задает общий фрейм для всего коллектива, именно на них равняются все подчиненные.
Для людей, приходящих на менеджерские позиции, есть некоторые послабления. Вместо рубашки можно выбрать футболку – в 2021 году элементы спортивного стиля уже являются нашей повседневностью и допустимы для офиса, отмечают карьерные специалисты.
"Внешний вид в формате брючного костюма и простой белой футболки, а также чистой обуви, в том числе и кроссовок, уже давно является привычным образом офисного сотрудника. Даже если вы собираетесь на собеседование в компанию из креативной индустрии, лучше постараться избежать излишнего самовыражения на первой встрече – все же это работа", – считают эксперты.
Для представителей сервисной и beauty-индустрии специальностей действует своя система. Дело в том, что если офисные сотрудники после собеседования зачастую выполняют тестовое задание, которое позволяет проверить их компетенцию, то сотрудников этих сфер могут попросить это сделать на первой встрече.
Сотрудников beauty-сферы, например массажистов, часто просят выполнить массаж для демонстрации своих умений в рамках тестового отбора. В таком случае важно иметь при себе сменный комплект одежды, в котором сотрудник обычно работает. Поварам при приеме на работу зачастую также необходимо продемонстрировать свои способности, и в этом случае нужно иметь при себе униформу.
Ранее эксперты сервиса "Работа.ру" назвали самые необычные вакансии августа. В рейтинг попали сборщик винограда, шаурмист в московскую сеть супермаркетов, диетическая медсестра и конюх-пастух.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: