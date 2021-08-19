Эксперты рассказали, как правильно отвечать на собеседовании

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Практически каждый соискатель задумывался над тем, как правильно отвечать на вопросы работодателя во время собеседования. Карьерные эксперты центра "Моя работа" рассказали Москве24, как представить себя в выгодном свете.

Одним из вопросов, от ответа на который напрямую зависит трудоустройство соискателя, является "Почему вы хотите у нас работать?". Специалисты службы занятости назвали несколько способов, позволяющих правильно ответить на этот вопрос.

В первую очередь эксперты советуют говорить об интересах компании. Перед прохождением собеседования стоит узнать об организации как можно больше: ознакомиться с актуальными проектами, миссией или основными задачи компании. Специалисты рекомендуют выбрать среди информации то, что кажется наиболее интересным, и рассказать об этом работодателю. Стоит делать акцент на том, как ваши личные идеалы и принципы перекликаются с идеалами компании. Чем больше вы знаете об организации, тем более мотивированным покажетесь работодателю.

Еще один способ ответа на вопрос "Почему вы хотите у нас работать?" – рассказ о вкладе, который вы можете внести в организацию. Эксперты рекомендуют перечислить навыки и опыт работы, которые делают вас уникальным кандидатом. По возможности используйте количественные показатели, чтобы продемонстрировать, как именно вы можете улучшить работу компании.

Третий вариант – говорить задачах, которые вам интересны. Выбрать их можно среди перечня обязанностей, указанных в вакансии. Это продемонстрирует вашу заинтересованность в перечисленных задачах и умение их выполнять. Подумать о том, почему вас привлекает тот или иной пункт, стоит заранее.

Также карьерные эксперты центра "Моя работа" рекомендуют избегать раздраженности или излишней прямолинейности при ответе на вопрос. Говорить о том, что в данной должности вас привлекает только зарплата или удобное расположение офиса, тоже не стоит.

В первую очередь каждый работодатель смотрит насколько вы заинтересованы в предлагаемой должности. Вежливость и увлеченность помогут вам успешно пройти собеседование.

Обратиться за помощью при поиске работы можно и в специализированные службы. Центр занятости населения "Моя работа" – крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы. Всего в столице функционирует 57 отделов трудоустройства, 52 из них функционируют на базе столичных центров госуслуг "Мои документы".

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Ранее эксперты сервиса "Работа.ру" назвали самые необычные вакансии августа. В рейтинг попали сборщик винограда, шаурмист в московскую сеть супермаркетов, диетическая медсестра и конюх-пастух.