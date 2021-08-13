Специалисты объяснили, чем вызван рост числа вакансий в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рынок труда в России показывает активное восстановление от последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщает RT.
Эксперты уточнили, за первую половину 2021 года число вакансий в стране увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Российский бизнес адаптировался к новым реалиям, навязанным мировой пандемией коронавируса. С начала 2021 года активность работодателей растет ежемесячно", – говорится в сообщении исследования сервиса по подбору персонала "Работа.ру" и лаборатории "СберИндекс".
Сотрудники сервиса HeadHunter заметили такую же динамику. Как отмечает руководитель службы исследований организации Мария Игнатова, число доступных вакансий в России в июле текущего года почти достигло отметки 1 миллион и это на 15% выше показателя начала 2021 года.
"Сейчас отсутствует традиционное летнее затишье, специалисты по подбору персонала продолжают активно искать кадры по заказам компаний. По итогам полугодия рекрутинговая активность была в среднем на 18–20% выше, чем в аналогичные периоды докризисных 2017–2019 годов", – отметила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Отмечается, что на данный момент наибольший прирост числа новых резюме наблюдается в отрасли IT, интернета и телекома. Помимо этого, высокий спрос сохраняется на кадры в сфере доставки товаров и услуг до конечного потребителя.
"Одной из наиболее активно восстанавливающихся сфер является сфера торговли. Наем новых сотрудников восстановился и в ближайшем будущем продолжит расти", – объяснил коммерческий директор "Работа.ру" Владимир Корицкий.
Ранее стало известно, что, согласно исследованиям, молодым работникам необходимо возвращаться на свои рабочие места, чтобы улучшить продуктивность и увеличить шансы карьерного роста. Около 50% людей до 24 лет согласились с фразой "регулярный переход на работу из дома негативно влияет на мои карьерные возможности и профессиональный рост". К тому же многие отметили, что условия дома не являются достаточно комфортными для работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: