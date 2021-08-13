Специалисты объяснили, чем вызван рост числа вакансий в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рынок труда в России показывает активное восстановление от последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщает RT.

Эксперты уточнили, за первую половину 2021 года число вакансий в стране увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Российский бизнес адаптировался к новым реалиям, навязанным мировой пандемией коронавируса. С начала 2021 года активность работодателей растет ежемесячно", – говорится в сообщении исследования сервиса по подбору персонала "Работа.ру" и лаборатории "СберИндекс".

Сотрудники сервиса HeadHunter заметили такую же динамику. Как отмечает руководитель службы исследований организации Мария Игнатова, число доступных вакансий в России в июле текущего года почти достигло отметки 1 миллион и это на 15% выше показателя начала 2021 года.

"Сейчас отсутствует традиционное летнее затишье, специалисты по подбору персонала продолжают активно искать кадры по заказам компаний. По итогам полугодия рекрутинговая активность была в среднем на 18–20% выше, чем в аналогичные периоды докризисных 2017–2019 годов", – отметила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Отмечается, что на данный момент наибольший прирост числа новых резюме наблюдается в отрасли IT, интернета и телекома. Помимо этого, высокий спрос сохраняется на кадры в сфере доставки товаров и услуг до конечного потребителя.

"Одной из наиболее активно восстанавливающихся сфер является сфера торговли. Наем новых сотрудников восстановился и в ближайшем будущем продолжит расти", – объяснил коммерческий директор "Работа.ру" Владимир Корицкий.

Ранее стало известно, что, согласно исследованиям, молодым работникам необходимо возвращаться на свои рабочие места, чтобы улучшить продуктивность и увеличить шансы карьерного роста. Около 50% людей до 24 лет согласились с фразой "регулярный переход на работу из дома негативно влияет на мои карьерные возможности и профессиональный рост". К тому же многие отметили, что условия дома не являются достаточно комфортными для работы.