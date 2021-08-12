Исследования показали, что молодежь хочет вернуться в офисы после локдауна

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Согласно исследованиям, молодым работникам необходимо возвращаться на свои рабочие места, чтобы улучшить продуктивность и увеличить шансы карьерного роста, сообщает "Газета.ру".

Согласно данным социологических опросов YouGov и Morgan Stanley, молодежь действительно старается вернуться к офисному формату работы. Около 50% людей до 24 лет согласились с фразой "регулярный переход на работу из дома негативно влияет на мои карьерные возможности и профессиональный рост". К тому же, многие отметили, что условия дома не являются достаточно комфортными для работы.

Отмечается, что специалисты изучили карьерные успехи двух групп молодых китайцев в одной из крупных компаний, где первые работали в офисе, а вторые на удаленке. Было установлено, что вторая группа немного улучшила результаты работы, однако их рекомендовали на более высокие позиции в два раза реже, чем тех, кто каждый день ездил в офис.

Как считают исследователи, работодателям необходимо проявлять особые усилия для развития карьерного потенциала молодежи. Так, 52% людей в возрасте 18–24 отметили, что один из главных для них приоритетов при поиске работы – возможность карьерного роста по сравнению с 36% миллениалами (людьми, родившихся примерно в период 1981–1997 годов).

Ранее специалисты выяснили, что треть россиян готова отказаться от части зарплаты ради удаленки. 33% россиян готовы пойти на снижение зарплаты ради перехода на работу из дома. Однако 40% респондентов не согласились снизить свои зарплатные ожидания ради перехода на удаленку, а еще 27% затруднились ответить на вопрос. Отмечается, что участники опроса, которые хотят перейти на удаленный формат работы, готовы потерять 10% зарплаты.

