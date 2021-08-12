Нилов предложил вернуть систему трудоустройства по распределению для выпускников вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов предложил вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство – устройство по распределению", – уточнил Нилов.

Отмечается, что это правило должно коснуться только тех, кто обучается на бюджете по льготной программе.

Как считает председатель комитета Госдумы, такая система поможет молодым специалистам не только решить социально-бытовые вопросы, но и справиться с проблемой дефицита кадров на местах.

Нилов также напомнил, что эта мера уже применяется в военных вузах.

Ранее стало известно, что вузы будут штрафовать за излишние требования к студентам на фоне пандемии.

По словам замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, если на горячую линию будут поступать жалобы, то по каждому случаю они будут проводить специальную проверку. Это касается тех вузов, которые безосновательно вводят какие-то ограничительные или принудительные меры для учащихся.