В Минобрнауки призвали вузы соблюдать права привитых и непривитых студентов

12:58
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Вузы должны в равной степени обеспечить соблюдение прав студентов вне зависимости от того, привились они от коронавируса или нет. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения в зависимости от наличия или отсутствия прививки", – сказал чиновник.
Он добавил, что если у учебных заведений будет более точная статистика о количестве вакцинированных студентов, то они смогут более эффективно осуществлять меры профилактики распространения коронавируса.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на дистанционный формат обучения студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод. Очный формат обучения предлагается сохранить только для студентов, прошедших полный курс вакцинации или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Кроме того, в ведомстве считают целесообразным, если вузы наряду с прочими документами будут запрашивать у студентов справки о вакцинации, перенесенной инфекции или медотводе при заселении в общежития.
Невакцинированных студентов могут перевести на дистанционное обучение
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