Вузам рекомендовали перевести непривитых от коронавируса студентов на удаленку

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Минобрнауки считает целесообразным перевести на дистанционный формат обучения студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденные заместителем главы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендации подведомственным учреждениям.
"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий – для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", – говорится в документе.
При этом очный формат обучения предлагается сохранить только для студентов, прошедших полный курс вакцинации или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. В обоих случаях ученику потребуется предоставить подтверждающие справки. Кроме того, вузам рекомендовали наряду с прочими документами запрашивать у студентов справки о вакцинации, перенесенной инфекции или медотводе при заселении в общежитие.
Также Минобрнауки считает целесообразным обеспечить вакцинацию иностранных студентов за счет учебных заведений при наличии такой возможности. При этом данная рекомендация касается в том числе иностранцев, привитых зарубежными вакцинами, не признанными в России.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация студентов от коронавируса в России не является обязательной, однако желательно, чтобы они привились до начала учебного года.
При этом она подчеркнула, что обязательная вакцинация все же является самым правильным решением, призванным остановить распространение коронавирусной инфекции "с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями".
В Роспотребнадзоре оценили необходимость вакцинации студентов от COVID-19
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