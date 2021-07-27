МГУ начнет учебный год в смешанном формате

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Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что новый учебный год в вузе будет проходить в смешанном формате. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ректора, количество занятий в очном виде будет зависеть от количества студентов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Садовничий подчеркнул, что в МГУ сохранятся резервные корпуса на случай выявления заболевания у учащихся. Также у иностранных и иногородних студентов при въезде в общежитие будут спрашивать ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.

"Будем изучать и учитывать масштабы очного обучения. Будем учитывать, кто вакцинирован, кто имеет какие-то другие гарантии, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать тех, кто не вакцинирован", – отметил он.

Ранее в МГУ перестали допускать на рабочие места сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. В вуз пускают только тех, кто привился первым компонентом вакцины.

Для удобства сотрудников и студентов в Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от COVID-19.