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Москва 24

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Общество

16:25

МГУ начнет учебный год в смешанном формате

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что новый учебный год в вузе будет проходить в смешанном формате. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ректора, количество занятий в очном виде будет зависеть от количества студентов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Садовничий подчеркнул, что в МГУ сохранятся резервные корпуса на случай выявления заболевания у учащихся. Также у иностранных и иногородних студентов при въезде в общежитие будут спрашивать ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.

"Будем изучать и учитывать масштабы очного обучения. Будем учитывать, кто вакцинирован, кто имеет какие-то другие гарантии, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать тех, кто не вакцинирован", – отметил он.

Ранее в МГУ перестали допускать на рабочие места сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. В вуз пускают только тех, кто привился первым компонентом вакцины.

Для удобства сотрудников и студентов в Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от COVID-19.

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