В МГУ непривитым сотрудникам с 5 июля запретили присутствовать на рабочих местах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В МГУ с 5 июля перестанут допускать на рабочие места сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте вуза.

"Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в вуз пускают сотрудников, которые сделали прививку первым компонентом вакцины.

В сообщении говорится, что для удобства сотрудников и студентов в Медицинском научно-образовательном центр (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от COVID-19.

"Именно мы, люди науки, должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких", – приводятся в сообщении слова ректора вуза, академика Виктора Садовничего.

Ранее Москва увеличила число пунктов, где можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса.

На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах "Здоровая Москва". Таким образом, вакцинироваться теперь можно еще в 12 городских поликлиниках.

Кроме того, в столичных стационарах начали работать кабинеты вакцинации от коронавируса для сотрудников, сообщил главный врач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко. Уточняется, что в городской клинической больнице № 40 такие кабинеты работают с 1 июля. Такой опыт в дальнейшем может быть реализован и в других субъектах страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России открыто более 5 800 прививочных пунктов, а вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, решены практически везде в стране.