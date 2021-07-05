В России открыто более 5 800 пунктов вакцинации от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России открыто более 5 800 прививочных пунктов, а вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, решены практически везде в стране. Об этом он рассказал во время визита в поликлинику № 1 Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга.

"Сейчас все условия для этого созданы и с вакцинами практически вопросы все решены. Это все непросто – все организовать так, чтобы было удобно", – отметил он.

Ранее Москва увеличила число пунктов, где можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса.

На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах "Здоровая Москва". Таким образом, вакцинироваться теперь можно еще в 12 городских поликлиниках.