В Минпросвещения рассчитывают начать учебный год в школах в традиционном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выразил надежду, что новый учебный год в школах начнется в традиционном формате, передает "Интерфакс".

Он уточнил, что решение будет принято исходя из ситуации с распространением коронавируса.

"Конечно, будем смотреть по эпидситуации, для нас в приоритете здоровье наших учеников, учителей и родителей", – сказал Кравцов в ходе обсуждения в Общественной палате предложений по вопросам совершенствования системы образования.

По его словам, в министерстве исходят из того, что дистанционное обучение не может заменить традиционный формат.

Владимир Путин во время прямой линии, которая состоялась 30 июня, сообщил, что младшеклассники, скорее всего, с сентября будут учиться в обычном режиме.

Президент добавил, что в остальных случаях решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Он отметил, что пока неясно, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции.

