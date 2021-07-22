В Минпросвещения рассчитывают начать учебный год в школах в традиционном формате

14:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выразил надежду, что новый учебный год в школах начнется в традиционном формате, передает "Интерфакс".
Он уточнил, что решение будет принято исходя из ситуации с распространением коронавируса.
"Конечно, будем смотреть по эпидситуации, для нас в приоритете здоровье наших учеников, учителей и родителей", – сказал Кравцов в ходе обсуждения в Общественной палате предложений по вопросам совершенствования системы образования.
По его словам, в министерстве исходят из того, что дистанционное обучение не может заменить традиционный формат.
Владимир Путин во время прямой линии, которая состоялась 30 июня, сообщил, что младшеклассники, скорее всего, с сентября будут учиться в обычном режиме.
Президент добавил, что в остальных случаях решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Он отметил, что пока неясно, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции.
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