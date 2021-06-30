Младшеклассники, скорее всего, будут учиться в обычном режиме – Путин

Путин сообщил, что младшеклассники, скорее всего, будут учиться в обычном режиме

Владимир Путин сообщил, что младшеклассники, скорее всего, с сентября будут учиться в обычном режиме.

Во время прямой линии с президентом ученик третьего класса спросил у главы государства, как встретят школьники новый учебный год, который начнется уже через два месяца.

"Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу", – сказал президент.

Путин добавил, что в остальных случаях решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Он отметил, что пока неясно, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами проходит 30 июня. Программа выходит в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Задать вопросы главе государства все желающие могут в том числе в специальном приложении. С российским лидером находятся ведущие, которые вместе с ним перед прямой линией готовились и работали со всеми вопросами.