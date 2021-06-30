Прямая линия с Владимиром Путиным. Прямой эфир

Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона. Задать вопрос президенту можно через приложение "Москва – Путину" и сайт программы, а также отправив СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 или позвонив по телефону 8 (800) 200-40-40.
Это 19-я прямая линия Владимира Путина. Первые 5 из них продолжались менее 3 часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более 3 часов. Самой продолжительной стала прямая линия в 2013 году – 4 часа 47 минут. В 2020 году прямая линия не проводилась из-за пандемии коронавируса, а ее элементы были включены в большую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: