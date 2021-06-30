Прямая линия с Владимиром Путиным. Прямой эфир





Владимир Путин проводит очередную ежегодную прямую линию, во время которой в режиме телемоста президент ответит на вопросы жителей России и других стран. У главы государства будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами.

Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона. Задать вопрос президенту можно через приложение "Москва – Путину" и сайт программы, а также отправив СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 или позвонив по телефону 8 (800) 200-40-40.

Это 19-я прямая линия Владимира Путина. Первые 5 из них продолжались менее 3 часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более 3 часов. Самой продолжительной стала прямая линия в 2013 году – 4 часа 47 минут. В 2020 году прямая линия не проводилась из-за пандемии коронавируса, а ее элементы были включены в большую пресс-конференцию президента, которая прошла 17 декабря.