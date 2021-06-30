О чем Владимира Путина просили россияне во время прямых линий

30 июня в 12:00 по московскому времени состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Глава государства вновь ответит на многочисленные вопросы жителей страны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в этом году линия будет высокотехнологичной, а упор делается на приложения для смартфонов. Накануне большого события вспоминаем самые важные просьбы предыдущих прямых линий.



Не с первого раза

В 2003 году на прямую линию обратилась Людмила Караченцева из хутора Дегтяревского Ставропольского края. Женщина рассказала Путину о том, что в их населенном пункте нет водопровода. Президент пообещал ей решить проблему.

Однако выяснилось, что ставропольские власти вопрос Людмилы Караченцевой проигнорировали. В 2005 году на очередной прямой линии Путин привел цитату из газеты "Комсомольская правда", в которой женщина сообщила, что воду в хутор так и не провели. Тогда президент заявил, что не внесет кандидатуру действующего на тот момент губернатора Ставрополья Александра Черногорова на утверждение Заксобрания до строительства водопровода.

Только после этого на место прибыла спецтехника. Водопровод провели в ускоренном графике.

Просьба заключенных

В 2006 году на прямой линии Владимир Путин зачитал письмо отбывающих наказание в колонии № 12, которая находится в Пермском крае. В тексте они пожаловались президенту на условия содержания и нарушения закона. Путин заявил, что Генеральная прокуратура пристально изучит эту проблему.

Через несколько дней была организована масштабная проверка региональных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Начальнику территориального управления службы внесли представление об устранении выявленных нарушений закона. После проверки в отношении сотрудников колонии было возбуждено два уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Кроме того, 20 должностных лиц привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Попасть на парад

Во время прямой линии 2007 года к Путину обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны из Оренбургской области Федора Федорова. Оказалось, что он, будучи участником Парада Победы 1945 года, ни разу не был приглашен на Красную площадь. Президент выразил сожаление из-за этого недоразумения.

"Обещаю, мы это обязательно сделаем. И прошу извинения за то, что иногда бывают и такие сбои", – заявил тогда глава государства.

Через год Федора Артемовича пригласили на парад Победы в Москву. Он прошел по Красной площади в строю победителей.

Брать штурмом

В 2013 году жительница поселка Берегового в Омской области блокадница Алевтина Рапацевич пожаловалась президенту на работу городских управляющих компаний. Она заподозрила их в необоснованном завышении тарифов ЖКХ. Алевтина Васильевна добавила, что не может попасть на прием к мэру поселка, а в прокуратуре ее обращения проигнорировали.

"Берешь как будто Берлин!" – так описала ситуацию пенсионерка.

В ответ на это Путин назвал мэра "поросенком" и заявил, что ее примет лично генпрокурор РФ Юрий Чайка. А позже стало известно, что прокуратура внесла представление мэру Омска из-за нарушений при рассмотрении обращения Рапацевич.



Жуткие дороги и отсутствие газа

В 2014 году к президенту обратился житель села Бельго Хабаровского края. По его словам, он как автовладелец платит транспортный налог, но дороги к его населенному пункту нет. Другая жительница рассказала Путину, что в их селе нет газоснабжения.

После прямой линии Путин поручил правительству России совместно с краевыми властями рассмотреть вопрос о строительстве дороги от села до федеральной трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Позже на это выделили необходимые деньги. А к 2016 году были закончены работы по газификации села.

Ноль рублей за труд

Во время прямой линии 2016 года к Владимиру Путину с одной и той же проблемой обратились работники сразу двух предприятий. Первыми в эфир вышли сотрудники курильского рыбзавода "Островной", которые пожаловались на задержки зарплаты. По словам обратившихся, они оказались "в положении рабов". Из-за нехватки денег они не могли покинуть остров Шикотан, на котором находится предприятие.

Вскоре после их обращения к Путину зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров сообщил, что долги перед сотрудниками комбината были погашены. А спустя год Южно-Курильский районный суд приговорил бывшего директора рыбзавода Алексея Попова к штрафу в 250 тысяч рублей.

На той же линии о задержке зарплаты около трех месяцев рассказал работник челябинского завода "Уралавтоприцеп" Дмитрий Дудкин. После обращения к Путину со всеми сотрудниками предприятия рассчитались.

Ситуация с полигонами

В 2017 году пристальное внимание президент обратил на ситуацию с полигоном "Кучино" в Балашихе. Жители города рассказали Путину о свалке, вблизи которой находились жилые дома, поликлиники и детские сады. Люди жаловались на регулярные возгорания и выбросы газов.

Вскоре после прямой линии Путин потребовал закрыть полигон. С 23 июня 2017 года он перестал принимать мусор, стартовали работы по его рекультивации. А недавно в пресс-службе министерства экологии Московского региона сообщили, что вблизи бывшего полигона обнаружили зайчат. Там отметили, что благодаря проделанной работе устраняется негативное воздействие на окружающую среду и туда возвращается жизнь.



Врачебная ошибка

В том же 2017 году на прямую линию к Путину обратилась жительница Апатитов Дарья Старикова. Она рассказала о том, что у нее диагностировали рак четвертой стадии. Притом что по первоначальному диагнозу местных врачей у нее был "межпозвоночный остеохондроз". Пока ей лечили спину, время было упущено. Причем "восстанавливали" Старикову с помощью массажа и уколов, что противопоказано при онкологии.

Во время обращения девушка пожаловалась президенту на отсутствие в городе больницы, отсутствие узких специалистов и другие проблемы местной медицины. После общения с Путиным местную клинику отремонтировали, а ее сначала отправили на лечение в Мурманск, а затем в Москву.

Примерно через год, 22 мая, стало известно, что Старикова умерла от рака. О случившемся доложили президенту, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Риск при низкой зарплате

В 2019 году на прямую линию с президентом вышел пожарный из города Светлого Калининградской области Станислав Таукачикас. По его словам, зарплата людей его профессии составляла 12–13 тысяч рублей в месяц, а он как командир отделения получал 16 тысяч.

"На такую зарплату прожить невозможно при нынешних ценах. Приходится работать на двух работах, от этого страдают семьи", – сказал мужчина.

Путин подчеркнул, что в курсе непростой ситуации. Президент ответил, что было принято решение о выделении МЧС 4,3 миллиарда рублей, чтобы поднять зарплату таким сотрудникам до 24 тысяч рублей.

После прямой линии Таукачикас рассказал, что ему позвонил глава ГУ МЧС по Калининградской области и поблагодарил за смелость. Сам же он до последнего не верил, что его вопрос попадет в эфир.

