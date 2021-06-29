Число обращений на прямую линию с Путиным приближается к миллиону

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным почти достигло одного миллиона. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля подчеркнул, что россияне традиционно проявляют высокую активность. При этом специалистов, которые занимаются обращениями, хватает.

"Да. За миллион, как правило, по завершении самой программы мы выходим", – ответил Песков на вопрос о том, приближается ли число обращений на прямую линию к миллиону.

Пресс-секретарь добавил, что обращения будут поступать и во время самого мероприятия. Прием звонков, видеообращений, СМС будет производиться до завершения программы, заключил Песков.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Программа выйдет в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прямая линия пройдет в этом году без аудитории в студии. Задать вопросы главе государства все желающие смогут в том числе в специальном приложении. С российским лидером будут ведущие, которые вместе с ним перед прямой линией готовятся и работают со всеми вопросами.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.

