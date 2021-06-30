Увольнять за отказ от прививки при наличии медотвода незаконно – Путин

Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки при наличии медотвода
Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос о медицинских отводах и увольнении.
Президент напомнил, что увольнять за отказ от прививки при наличии медотвода незаконно.
"Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать сертификат от вакцинации никто не имеет право", – сказал президент.
Ранее Путин сообщил, что не поддерживает проведение вакцинации граждан от коронавируса на обязательных условиях. Он отметил, что в соответствии с законом обеспечение иммунной защиты населения является обязательным, однако вакцинация от коронавируса не была внесена в данную категорию.
Сам он сделал прививку от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V". Он подчеркнул, что, согласно результатам анализа, после прививки у него высокий уровень защиты от COVID-19.
Российский лидер отметил, что ранее его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции.
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