Увольнять за отказ от прививки при наличии медотвода незаконно – Путин

Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки при наличии медотвода

Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос о медицинских отводах и увольнении.

Президент напомнил, что увольнять за отказ от прививки при наличии медотвода незаконно.

"Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать сертификат от вакцинации никто не имеет право", – сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что не поддерживает проведение вакцинации граждан от коронавируса на обязательных условиях. Он отметил, что в соответствии с законом обеспечение иммунной защиты населения является обязательным, однако вакцинация от коронавируса не была внесена в данную категорию.

Сам он сделал прививку от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V". Он подчеркнул, что, согласно результатам анализа, после прививки у него высокий уровень защиты от COVID-19.

Российский лидер отметил, что ранее его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции.