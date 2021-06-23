Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов, несмотря на отдельные позитивные сигналы. Об этом он заявил во время приветствия участников IХ Московской конференции по международной безопасности.
"Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", – отметил глава государства.
Путин добавил, что мероприятие посвящено важнейшим вопросам современной военно-политической повестки. По его мнению, безопасность и устойчивое развитие цивилизации зависит именно от их решения и поиска совместных ответов на общие вызовы.
Ранее Путин в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, написал, что Россия выступает за восстановление партнерских отношений с Европой.
Путин предложил обсудить результаты переговоров с Байденом с членам Совета безопасности РФ
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