Россия выступает за восстановление партнерства с Европой – Путин

Фото: depositphotos/Alexis84

Россия выступает за восстановление партнерских отношений с Европой. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ознакомиться с текстом можно на сайте Кремля.

"Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес", – подчеркнул глава государства.

В качестве конкретных примеров он упомянул безопасность и стратегическую стабильность, здравоохранение и образование, цифровизацию, энергетику, культуру, науку и технологии, решение климатических и экологических проблем.

В то же время российский лидер указал на существующие риски начала новой гонки вооружений, спровоцировать которую может деградация системы европейской безопасности и нарастающая напряженность между государствами.

Ранее руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия может дружить с Западом, лишь сохраняя при этом чувство собственного достоинства. Он добавил, что важнейшая цель внешней политики России – благополучие собственных граждан.

