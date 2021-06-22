Россия выступает за восстановление партнерства с Европой – Путин

Фото: depositphotos/Alexis84
Россия выступает за восстановление партнерских отношений с Европой. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ознакомиться с текстом можно на сайте Кремля.
"Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес", – подчеркнул глава государства.
В качестве конкретных примеров он упомянул безопасность и стратегическую стабильность, здравоохранение и образование, цифровизацию, энергетику, культуру, науку и технологии, решение климатических и экологических проблем.
В то же время российский лидер указал на существующие риски начала новой гонки вооружений, спровоцировать которую может деградация системы европейской безопасности и нарастающая напряженность между государствами.
Ранее руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия может дружить с Западом, лишь сохраняя при этом чувство собственного достоинства. Он добавил, что важнейшая цель внешней политики России – благополучие собственных граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: