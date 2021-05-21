Лавров назвал условие дружбы с Западом

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Россия может дружить с Западом, лишь сохраняя при этом чувство собственного достоинства. Такое заявление сделал руководитель российского МИД Сергей Лавров.

"Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он добавил, что важнейшая цель внешней политики России – благополучие собственных граждан.

Строить отношения, игнорируя значимые для каждого россиянина историю и традиции, невозможно, отметил министр.

"Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым", – подчеркнул глава МИД.

Лавров назвал эти качества величайшими и добавил, что они не могут не проявляться в позиции страны на международной арене.

Ранее Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД РФ рассказал, что встреча продлилась дольше, чем планировалось. Саму беседу он охарактеризовал как конструктивную.