Макрон призвал Запад определить "красные линии" в отношениях с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны определить "красные линии" в отношениях с Россией. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

В частности, французский лидер сообщил о необходимости использовать санкции после неприемлемого поведения РФ.

"Это (санкции. – Прим. ред.) то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить "красные линии" с Россией", – сказал Макрон.

Президент Франции объяснил, что одних только санкций будет недостаточно. По мнению Макрона, санкции должны входить в целый комплекс необходимых мер.

При этом французский лидер отметил необходимость вести с Россией диалог. Он выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам.

"Если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", – заключил Макрон.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.

Позднее в министерстве иностранных дел РФ обнародовали ответные меры на санкции Соединенных Штатов. В частности, Россия запретила въезд на территорию страны восьми американским чиновникам. Среди них – директор ФБР и министр внутренней безопасности США.